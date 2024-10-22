Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:50

«Зенит» в ноябре сыграет товарищеский матч с «Фенербахче» Моуринью

«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в товарищеском матче.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

«Зенит» сообщил о проведении товарищеского матча с турецким «Фенербахче» в Стамбуле. Игра пройдет 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Об организации встречи между командами «СЭ» сообщал 8 октября.

«Зенит» и «Фенербахче» играли между собой четыре матча: в 2019 году в плей-офф Лиги Европы петербуржцы оказались сильнее по сумме двух встреч — 4:1. В 2023-м команды провели два контрольных поединка: в Стамбуле была зафиксирована ничья 2:2, а в Санкт-Петербурге победу одержал «Зенит» в серии пенальти.

В нынешнем сезоне РПЛ команда Сергея Семака идет на втором месте в таблице с 29 очками. «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью занимает четвертую строчку в турецкой суперлиге, имея в активе 17 баллов.

Источник: Telegram-канал
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
Капитан сломал челюсть молодому одноклубнику. Что случилось в «Сибири» и почему молчит руководство клуба
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Сегодня
Вчера
Неделя