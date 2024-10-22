«Зенит» в ноябре сыграет товарищеский матч с «Фенербахче» Моуринью

«Зенит» сообщил о проведении товарищеского матча с турецким «Фенербахче» в Стамбуле. Игра пройдет 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Об организации встречи между командами «СЭ» сообщал 8 октября.

«Зенит» и «Фенербахче» играли между собой четыре матча: в 2019 году в плей-офф Лиги Европы петербуржцы оказались сильнее по сумме двух встреч — 4:1. В 2023-м команды провели два контрольных поединка: в Стамбуле была зафиксирована ничья 2:2, а в Санкт-Петербурге победу одержал «Зенит» в серии пенальти.

В нынешнем сезоне РПЛ команда Сергея Семака идет на втором месте в таблице с 29 очками. «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью занимает четвертую строчку в турецкой суперлиге, имея в активе 17 баллов.