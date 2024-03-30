«Зенит» в пятый раз в истории пропустил на первой минуте матча чемпионата России

30 марта, 18:33
«Зенит» в пятый раз в истории (и в третий за последние полтора года) пропустил на первой минуте матча РПЛ. Сине-бело-голубые пропустили на 27-й секунде в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в 22-м туре РПЛ.
А был ведь еще и весенний автогол вратаря Васютина в кубковой встрече с «Динамо». До Дениса Адамова с надеждами на «сухарь» на первой же минуте расставались Александр Васютин, Михаил Кержаков и дважды Роман Березовский, которого в 1998 году с разницей в три месяца огорчили Альберт Саркисян из «Локо» и Дмитрий Силин из «Балтики».
Самые ранние пропущенные голы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Матч
|
Вратарь
|
Минута
|
01.07.1998
|
Альберт Саркисян
|
Локомотив (г) — 1:3
|
Роман Березовский
|
1'
|
25.10.1998
|
Дмитрий Силин
|
Балтика (г) — 2:3
|
Роман Березовский
|
1'
|
05.11.2022
|
Евгений Харин
|
Ахмат (д) — 1:2
|
Михаил Кержаков
|
1'
|
27.05.2023
|
Артур Юсупов
|
Сочи (г) — 1:1
|
Александр Васютин
|
1'
|
30.03.2024
|
Владислав Шитов
|
Крылья Советов (г) — 1:1
|
Денис Адамов
|
1'
|
09.04.1992
|
Сергей Сухов
|
Ротор (г) — 1:6
|
Андрей Заикин
|
2'
|
01.08.1992
|
Геннадий Гришин
|
Торпедо (г) — 2:1
|
Андрей Мананников
|
2'
|
07.05.2000
|
Римантас Жвингилас
|
Торпедо (г) — 1:1
|
Роман Березовский
|
2'
|
31.03.2007
|
Егор Титов
|
Спартак (д) — 1:3
|
Вячеслав Малафеев
|
2'
|
15.03.2009
|
Иван Саенко
|
Спартак (г) — 1:1
|
Вячеслав Малафеев
|
2'
|
16.08.2009
|
Мартин Кушев
|
Амкар (г) — 4:2
|
Вячеслав Малафеев
|
2'
|
07.11.2010
|
Иван Нагибин
|
Сибирь (г) — 5:2
|
Юрий Жевнов
|
2'
|
17.10.2015
|
Шандау
|
Кубань (г) — 2:2
|
Михаил Кержаков
|
2'
|
06.08.2023
|
Константин Тюкавин
|
Динамо (д) — 2:3
|
Михаил Кержаков
|
2'