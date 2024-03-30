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30 марта, 18:33

«Зенит» в пятый раз в истории пропустил на первой минуте матча чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» в пятый раз в истории (и в третий за последние полтора года) пропустил на первой минуте матча РПЛ. Сине-бело-голубые пропустили на 27-й секунде в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

А был ведь еще и весенний автогол вратаря Васютина в кубковой встрече с «Динамо». До Дениса Адамова с надеждами на «сухарь» на первой же минуте расставались Александр Васютин, Михаил Кержаков и дважды Роман Березовский, которого в 1998 году с разницей в три месяца огорчили Альберт Саркисян из «Локо» и Дмитрий Силин из «Балтики».

Самые ранние пропущенные голы «Зенита» в чемпионатах России

Дата

Игрок

Матч

Вратарь

Минута

01.07.1998

Альберт Саркисян

Локомотив (г) — 1:3

Роман Березовский

1'

25.10.1998

Дмитрий Силин

Балтика (г) — 2:3

Роман Березовский

1'

05.11.2022

Евгений Харин

Ахмат (д) — 1:2

Михаил Кержаков

1'

27.05.2023

Артур Юсупов

Сочи (г) — 1:1

Александр Васютин

1'

30.03.2024

Владислав Шитов

Крылья Советов (г) — 1:1

Денис Адамов

1'

09.04.1992

Сергей Сухов

Ротор (г) — 1:6

Андрей Заикин

2'

01.08.1992

Геннадий Гришин

Торпедо (г) — 2:1

Андрей Мананников

2'

07.05.2000

Римантас Жвингилас

Торпедо (г) — 1:1

Роман Березовский

2'

31.03.2007

Егор Титов

Спартак (д) — 1:3

Вячеслав Малафеев

2'

15.03.2009

Иван Саенко

Спартак (г) — 1:1

Вячеслав Малафеев

2'

16.08.2009

Мартин Кушев

Амкар (г) — 4:2

Вячеслав Малафеев

2'

07.11.2010

Иван Нагибин

Сибирь (г) — 5:2

Юрий Жевнов

2'

17.10.2015

Шандау

Кубань (г) — 2:2

Михаил Кержаков

2'

06.08.2023

Константин Тюкавин

Динамо (д) — 2:3

Михаил Кержаков

2'
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
2
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