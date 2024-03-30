«Зенит» в пятый раз в истории пропустил на первой минуте матча чемпионата России

«Зенит» в пятый раз в истории (и в третий за последние полтора года) пропустил на первой минуте матча РПЛ. Сине-бело-голубые пропустили на 27-й секунде в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

А был ведь еще и весенний автогол вратаря Васютина в кубковой встрече с «Динамо». До Дениса Адамова с надеждами на «сухарь» на первой же минуте расставались Александр Васютин, Михаил Кержаков и дважды Роман Березовский, которого в 1998 году с разницей в три месяца огорчили Альберт Саркисян из «Локо» и Дмитрий Силин из «Балтики».

Самые ранние пропущенные голы «Зенита» в чемпионатах России