Metaratings: «Зенит» в случае покупки Дркушича может отдать его в аренду

«Зенит» планирует купить защитника и капитана «Сочи» Ваню Дркушича, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, сразу после приобретения петербуржцы могут отдать футболиста в аренду в другой клуб.

Ранее журналист Иван Карпов рассказал, что к футболисту проявляют интерес английские клубы, однако позже агент игрока опроверг эту информацию.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 млн евро.

В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча.