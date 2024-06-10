«Зенит» ведет переговоры по трансферам Глушенкова и Глебова

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков и полузащитник «Ростова» Данил Глебов могут продолжить карьеру в «Зените», заявил колумнист «СЭ» Максим Никитин.

Клуб из Санкт-Петербурга в данный момент ведет переговоры по трансферам обоих игроков. В случае перехода Глушенкова, в обратном направлении может отправиться форвард «Зенита» Иван Сергеев. Утверждается, что зарплата Глушенкова в «Зените» может вырасти в 2,5 раза.

Также сообщается, что «Зенит» интересуется нападающим «Сочи» Саулем Гуарирапой. Венесуэлец на правах аренды выступал за сочинцев во второй половине минувшего сезона.

Кроме того, переход Глушенкова может повлиять на будущее полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. Футболист, которым тоже интересовался «Зенит», может остаться в московской команде из-за предстоящей высокой конкуренции в петербуржском клубе.