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Сегодня, 19:20

«Зенит» ведет переговоры по трансферу Фернандеша из «Бешикташа»

Алина Савинова
Жедсон Фернандеш.
Фото Global Look Press
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«Зенит» вступил в переговоры с «Бешикташем» по поводу перехода полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу в своих соцсетях.

25-летний футболист перешел в турецкий клуб летом 2022 года из португальской «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

До этого Фернандеш выступал на правах аренды за такие команды, как «Тоттенхэм», «Ризеспор» и «Галатасарай».

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«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны, в шестой раз подряд выиграла РПЛ и стала победителем FONBET Кубка России.

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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