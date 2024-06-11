«Зенит» ведет переговоры по трансферу Фернандеша из «Бешикташа»

«Зенит» вступил в переговоры с «Бешикташем» по поводу перехода полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу в своих соцсетях.

25-летний футболист перешел в турецкий клуб летом 2022 года из португальской «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

До этого Фернандеш выступал на правах аренды за такие команды, как «Тоттенхэм», «Ризеспор» и «Галатасарай».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны, в шестой раз подряд выиграла РПЛ и стала победителем FONBET Кубка России.