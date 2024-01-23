«Зенит» входит в топ-3 клубов мира с наибольшими трансферными расходами этой зимой

«Зенит» входит в топ-3 клубов мира по расходам в зимнее трансферное окно, сообщает Transfermarkt.

По данным портала, сине-бело-голубые потратили зимой уже 29,85 миллиона евро. По этому показателю они уступают только «Барселоне» (40 миллионов) и «Лиону» (35,83).

Также в пятерку вошли мексиканский «Крус-Асуль» и бразильский «Палмейрас».

В зимнее трансферное окно «Зенит» приобрел четырех футболистов: защитника Нино, полузащитников Артура и Ильзата Ахметова и 17-летнего форварда Педро.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» может заплатить 8 миллионов евро за защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.