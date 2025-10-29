29 октября, 22:19
Как стало известно «СЭ», «Зенит» может провести в ноябре товарищеский матч с иранским «Сепаханом».
Предполагаемые даты спарринга — 16 или 17 ноября, место проведения — «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.
Напомним, что в 2023 году сине-бело-голубые дважды встречались с этой командой: в гостях уступили со счетом 0:2, дома взяли реванш — 4:1.
В чемпионате Ирана-2025/26 состоялось 8 туров. По их итогам «Сепахан» набрал 12 очков и делит 4-7-е места.
Petr Bitkin
Чтоб она провалилась, ёж меть... :) Я не болельщик "Зенита" Я болельщик ЦСКА, и люблю все лимоны, апельсины, яблоки (как свиньи\\) Ж, лук люблю. Люблю наблюдать :) Какие вы интересные :) ... разнообразные, ням! :)
30.10.2025
Владислав
- Кому это нужно? - Никому не нужно! - Кому это надо? - Никому не надо!
30.10.2025
Ботокс007
А потом - опять с северокорейцами. А потом - снова с иранцами!
29.10.2025