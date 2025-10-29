«Зенит» вновь может сыграть с иранцами — в ноябре на «Газпром Арене»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» может провести в ноябре товарищеский матч с иранским «Сепаханом».

Предполагаемые даты спарринга — 16 или 17 ноября, место проведения — «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в 2023 году сине-бело-голубые дважды встречались с этой командой: в гостях уступили со счетом 0:2, дома взяли реванш — 4:1.

В чемпионате Ирана-2025/26 состоялось 8 туров. По их итогам «Сепахан» набрал 12 очков и делит 4-7-е места.