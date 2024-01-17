«Зенит»: во второй половине сезона Круговой будет играть за вторую команду

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что защитник Данил Круговой до лета будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.

17 января о подписании контракта с 25-летним защитником объявил ЦСКА. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».

«Во второй половине сезона-2023/24 Данил Круговой будет получать игровую практику в «Зените» — 2», — сказано в сообщении петербуржского клуба.

Круговой играл за «Зенит» с 2020 года. Он провел за сине-бело-голубых 105 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.