«Зенит» во второй раз обеспечил чемпионство в последнем туре сезона

Сегодня, 19:40
Всего во второй раз «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам последнего тура. Впервые подобное случалось в 2007 году, когда решающей стала минимальная победа над «Сатурном» в Раменском.
При Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и в предыдущие годы работы Семака сине-бело-голубые не доводили дело до финишной прямой и минимум два матча играли в статусе чемпионов.
Все «золотые» матчи «Зенита в чемпионате России
|
Сезон
|
Тренер
|
Тур
|
Город
|
Матч
|
2007
|
Дик Адвокат
|
30-й
|
Раменское
|
Сатурн (г) — 1:0
|
2010
|
Лучано Спаллетти
|
28-й
|
Санкт-Петербург
|
Ростов (д) — 5:0
|
2011/12
|
Лучано Спаллетти
|
41-й
|
Санкт-Петербург
|
Динамо (д) — 2:1
|
2014/15
|
Андре Виллаш-Боаш
|
28-й
|
Санкт-Петербург
|
Уфа (г) — 1:1
|
2018/19
|
Сергей Семак
|
27-й
|
Грозный
|
Ахмат (г) — 1:1
|
2019/20
|
Сергей Семак
|
26-й
|
Краснодар
|
Краснодар (г) — 4:2
|
2020/21
|
Сергей Семак
|
28-й
|
Санкт-Петербург
|
Локомотив (д) — 6:1
|
2021/22
|
Сергей Семак
|
27-й
|
Санкт-Петербург
|
Локомотив (д) — 3:1
|
2022/23
|
Сергей Семак
|
26-й
|
Санкт-Петербург
|
Спартак (д) — 3:2
|
2023/24
|
Сергей Семак
|
30-й
|
Санкт-Петербург
|
Ростов (д) — 2:1