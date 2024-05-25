«Зенит» во второй раз обеспечил чемпионство в последнем туре сезона

Всего во второй раз «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам последнего тура. Впервые подобное случалось в 2007 году, когда решающей стала минимальная победа над «Сатурном» в Раменском.

При Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и в предыдущие годы работы Семака сине-бело-голубые не доводили дело до финишной прямой и минимум два матча играли в статусе чемпионов.

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