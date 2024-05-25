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Сегодня, 19:40

«Зенит» во второй раз обеспечил чемпионство в последнем туре сезона

Кирилл Бурдаков
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Всего во второй раз «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам последнего тура. Впервые подобное случалось в 2007 году, когда решающей стала минимальная победа над «Сатурном» в Раменском.

При Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и в предыдущие годы работы Семака сине-бело-голубые не доводили дело до финишной прямой и минимум два матча играли в статусе чемпионов.

Все «золотые» матчи «Зенита в чемпионате России

Сезон

Тренер

Тур

Город

Матч

2007

Дик Адвокат

30-й

Раменское

Сатурн (г) — 1:0

2010

Лучано Спаллетти

28-й

Санкт-Петербург

Ростов (д) — 5:0

2011/12

Лучано Спаллетти

41-й

Санкт-Петербург

Динамо (д) — 2:1

2014/15

Андре Виллаш-Боаш

28-й

Санкт-Петербург

Уфа (г) — 1:1

2018/19

Сергей Семак

27-й

Грозный

Ахмат (г) — 1:1

2019/20

Сергей Семак

26-й

Краснодар

Краснодар (г) — 4:2

2020/21

Сергей Семак

28-й

Санкт-Петербург

Локомотив (д) — 6:1

2021/22

Сергей Семак

27-й

Санкт-Петербург

Локомотив (д) — 3:1

2022/23

Сергей Семак

26-й

Санкт-Петербург

Спартак (д) — 3:2

2023/24

Сергей Семак

30-й

Санкт-Петербург

Ростов (д) — 2:1
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ФК Зенит
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