«Зенит» во второй раз победил в Тушине

4 сентября, 22:50
Сине-бело-голубые одержали только вторую победу в девяти матчах на «Открытие Банк Арене».
Первый успех пришел к «Зениту» в сентябре 2019 года, когда единственный гол записал на свой счет Юрий Жирков. Пять противостояний завершились вничью, дважды — в 2017 году — сильнее был «Спартак».
Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»
|
Дата
|
Тренер
|
Счет
|
Голы
|
02.05.2015
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:1
|
Халк — Ромулу
|
26.09.2015
|
Андре Виллаш-Боаш
|
2:2
|
Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов
|
16.04.2017
|
Мирча Луческу
|
1:2
|
Дзюба — Промес, Самедов
|
27.11.2017
|
Роберто Манчини
|
1:3
|
Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич
|
17.03.2019
|
Сергей Семак
|
1:1
|
Барриос — Глушаков
|
01.09.2019
|
Сергей Семак
|
1:0
|
Жирков
|
03.10.2020
|
Сергей Семак
|
1:1
|
Ерохин — Понсе
|
13.05.2022
|
Сергей Семак
|
1:1
|
Мостовой — Соболев
|
04.09.2022
|
Сергей Семак
|
2:1
|
Ловрен, Мостовой — Соболев
Итого: +2=5-2, мячи 11-12.