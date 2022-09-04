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4 сентября, 22:50

«Зенит» во второй раз победил в Тушине

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Сине-бело-голубые одержали только вторую победу в девяти матчах на «Открытие Банк Арене».

Первый успех пришел к «Зениту» в сентябре 2019 года, когда единственный гол записал на свой счет Юрий Жирков. Пять противостояний завершились вничью, дважды — в 2017 году — сильнее был «Спартак».

Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»

Дата

Тренер

Счет

Голы

02.05.2015

Андре Виллаш-Боаш

1:1

Халк — Ромулу

26.09.2015

Андре Виллаш-Боаш

2:2

Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов

16.04.2017

Мирча Луческу

1:2

Дзюба — Промес, Самедов

27.11.2017

Роберто Манчини

1:3

Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич

17.03.2019

Сергей Семак

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Сергей Семак

1:0

Жирков

03.10.2020

Сергей Семак

1:1

Ерохин — Понсе

13.05.2022

Сергей Семак

1:1

Мостовой — Соболев

04.09.2022

Сергей Семак

2:1

Ловрен, Мостовой — Соболев

Итого: +2=5-2, мячи 11-12.

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