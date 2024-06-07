«Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях

«Зенит» попал в топ-100 самых популярных футбольных клубов мира в социальных сетях, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Рейтинг составил Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory, который посчитал число подписчиков всех футбольных команд в четырех соцсетях: X, TikTok, Facebook и Instagram*.

«Зенит» занял 67-е место, став единственным российским клубом, упомянутом в рейтинге. Число подписчиков петербургской команды в указанных соцсетях составляет 9 миллионов.

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал». На второй позиции расположилась «Барселона», на третьей — «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне «Зенит» сделал требл — команда стала победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России.

* Facebook/Instagram — соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ