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13 марта, 17:31

«Зенит» вошел в топ-20 мира по эффективности ударов без учета пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международный центр спортивных исследований (CIES) составил общемировой рейтинг клубов по эффективности ударов без учета пенальти.

В рейтинг вошли команды из 54 лиг. Индекс эффективности рассчитывался на основе среднего количества забитых мячей за матч и ожидаемых голов. «Зенит» в среднем забивал за одну игру на 0,41 гола больше, чем ожидалось, и занял 17-е место в рейтнге.

Лидером по версии CIES является греческий ПАОК (+0,69), за который выступает россиянин Магомед Оздоев. Также в тройку вошли лиссабонский «Спортинг» (+0,59) и «Рома» (+0,52).

После 20 туров «Зенит» с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

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