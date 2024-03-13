«Зенит» вошел в топ-20 мира по эффективности ударов без учета пенальти

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил общемировой рейтинг клубов по эффективности ударов без учета пенальти.

В рейтинг вошли команды из 54 лиг. Индекс эффективности рассчитывался на основе среднего количества забитых мячей за матч и ожидаемых голов. «Зенит» в среднем забивал за одну игру на 0,41 гола больше, чем ожидалось, и занял 17-е место в рейтнге.

Лидером по версии CIES является греческий ПАОК (+0,69), за который выступает россиянин Магомед Оздоев. Также в тройку вошли лиссабонский «Спортинг» (+0,59) и «Рома» (+0,52).

После 20 туров «Зенит» с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.