«Зенит» впервые при Семаке проиграл два домашних матча за чемпионат

«Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

Питерцы за первые пять сезонов работы Сергея Семака потерпели только четыре домашних поражения в чемпионате.

В сезонах-2018/19 и -2019/20 три очка из Санкт-Петербурга увозил «Рубин», в сезоне-2021/22 — «Сочи», в сезоне-2022/23 — «Ахмат».

В нынешнем чемпионате зенитовцы уступили уже во второй раз: в августе успеха на «Газпром Арене» добилось «Динамо», в сентябре — «Локомотив».

Все домашние поражения «Зенита» в чемпионате при Сергее Семаке

Дата Соперник Счет Голы 09.12.2018 Рубин 1:2 Паредес — Сорокин-2 24.10.2020 Рубин 1:2 Ерохин = Деспотович, Йевтич 03.10.2021 Сочи 1:2 Дзюба — Кассьерра, Терехов 05.11.2022 Ахмат 1:2 Мостовой — Харин, Конате 06.08.2023 Динамо 2:3 Бальбуэна, в свои ворота, Сергеев — Тюкавин-2, Грулев 24.09.2023 Локомотив 1:2 Кассьерра — Глушенков, Тикнизян

В девятый раз в XXI веке зенитовцы потерпели более одной домашней неудачи. Причем в сезонах-2011/12 и -2013/14 одно из поражений присуждалось сине-бело-голубым за пределами футбольного поля. Худшим остается чемпионат-2002, когда питерские болельщики увидели шесть побед гостевых команд.

Все чемпионаты в XXI веке, в которых «Зенит» проигрывал больше одного домашнего матча

Сезон Тренеры И В Н П Кому проиграли 2002 Юрий Морозов, Михаил Бирюков, Борис Раппопорт 15 4 5 6 Сатурн — 1:2, Спартак — 0:1, Динамо — 1:2, ЦСКА — 0:2, Ростсельмаш — 0:2, Крылья Советов — 1:2 2004 Властимил Петржела 15 8 2 5 Крылья Советов — 1:2, Локомотив — 0:2, Ростов — 0:1, ЦСКА — 0:3, Москва — 2:3 2008 Дик Адвокат 15 6 5 4 Рубин — 1:3, Спартак Нч — 3:4, Шинник — 1:3, ЦСКА — 1:3 2011/12 Лучано Спаллетти 22 12 8 2 ЦСКА — 0:3*, Спартак — 2:3 2012/13 Лучано Спаллетти 15 10 3 2 Рубин — 1:2, Терек — 0:2 2013/14 Лучано Спаллетти, Сергей Семак, Андре Виллаш-Боаш 15 10 3 2 Ростов — 0:2, Динамо — 0:3** 2015/16 Андре Виллаш-Боаш 15 9 4 2 Краснодар — 0:2, Крылья Советов — 1:3 2017/18 Роберто Манчини 15 9 3 3 Арсенал — 0:1, Локомотив — 0:3, Краснодар — 1:2 2023/24 Сергей Семак 4 2 0 2 Динамо — 2:3, Локомотив — 1:2

* В сезоне-2011/12 поражение 0:3 от ЦСКА было засчитано «Зениту» за нарушение регламента.

** В сезоне-2013/14 поражение 0:3 от «Динамо» было засчитано «Зениту» за срыв матча выбежавшими на поле болельщиками.