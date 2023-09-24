«Зенит» впервые при Семаке проиграл два домашних матча за чемпионат

Сегодня, 19:01
«Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.
Питерцы за первые пять сезонов работы Сергея Семака потерпели только четыре домашних поражения в чемпионате.
В сезонах-2018/19 и -2019/20 три очка из Санкт-Петербурга увозил «Рубин», в сезоне-2021/22 — «Сочи», в сезоне-2022/23 — «Ахмат».
В нынешнем чемпионате зенитовцы уступили уже во второй раз: в августе успеха на «Газпром Арене» добилось «Динамо», в сентябре — «Локомотив».
Все домашние поражения «Зенита» в чемпионате при Сергее Семаке
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
09.12.2018
|
Рубин
|
1:2
|
Паредес — Сорокин-2
|
24.10.2020
|
Рубин
|
1:2
|
Ерохин = Деспотович, Йевтич
|
03.10.2021
|
Сочи
|
1:2
|
Дзюба — Кассьерра, Терехов
|
05.11.2022
|
Ахмат
|
1:2
|
Мостовой — Харин, Конате
|
06.08.2023
|
Динамо
|
2:3
|
Бальбуэна, в свои ворота, Сергеев — Тюкавин-2, Грулев
|
24.09.2023
|
Локомотив
|
1:2
|
Кассьерра — Глушенков, Тикнизян
В девятый раз в XXI веке зенитовцы потерпели более одной домашней неудачи. Причем в сезонах-2011/12 и -2013/14 одно из поражений присуждалось сине-бело-голубым за пределами футбольного поля. Худшим остается чемпионат-2002, когда питерские болельщики увидели шесть побед гостевых команд.
Все чемпионаты в XXI веке, в которых «Зенит» проигрывал больше одного домашнего матча
|
Сезон
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Кому проиграли
|
2002
|
Юрий Морозов, Михаил Бирюков, Борис Раппопорт
|
15
|
4
|
5
|
6
|
Сатурн — 1:2, Спартак — 0:1, Динамо — 1:2, ЦСКА — 0:2, Ростсельмаш — 0:2, Крылья Советов — 1:2
|
2004
|
Властимил Петржела
|
15
|
8
|
2
|
5
|
Крылья Советов — 1:2, Локомотив — 0:2, Ростов — 0:1, ЦСКА — 0:3, Москва — 2:3
|
2008
|
Дик Адвокат
|
15
|
6
|
5
|
4
|
Рубин — 1:3, Спартак Нч — 3:4, Шинник — 1:3, ЦСКА — 1:3
|
2011/12
|
Лучано Спаллетти
|
22
|
12
|
8
|
2
|
ЦСКА — 0:3*, Спартак — 2:3
|
2012/13
|
Лучано Спаллетти
|
15
|
10
|
3
|
2
|
Рубин — 1:2, Терек — 0:2
|
2013/14
|
Лучано Спаллетти, Сергей Семак, Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
10
|
3
|
2
|
Ростов — 0:2, Динамо — 0:3**
|
2015/16
|
Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
9
|
4
|
2
|
Краснодар — 0:2, Крылья Советов — 1:3
|
2017/18
|
Роберто Манчини
|
15
|
9
|
3
|
3
|
Арсенал — 0:1, Локомотив — 0:3, Краснодар — 1:2
|
2023/24
|
Сергей Семак
|
4
|
2
|
0
|
2
|
Динамо — 2:3, Локомотив — 1:2
* В сезоне-2011/12 поражение 0:3 от ЦСКА было засчитано «Зениту» за нарушение регламента.
** В сезоне-2013/14 поражение 0:3 от «Динамо» было засчитано «Зениту» за срыв матча выбежавшими на поле болельщиками.