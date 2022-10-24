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Сегодня, 22:17

«Зенит» впервые в истории победил со счетом 7:0

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0 в матче 14-го тура чемпионата России 24 октября 2022 года.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» разгромил «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые впервые в истории выиграли матч чемпионата со счетом 7:0.

Крупнее «Зенит» побеждал только «Оренбург» чуть более месяца назад.

«+7» фиксировались также во встречах с «Луч-Энергией» в 2008-м и «Торпедо» в 2014-м. Однако в тех встречах соперникам удавалось по разу огорчить зенитовских вратарей.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

11.09.2022

Сергей Семак

Оренбург (д)

8:0

05.10.2008

Дик Адвокат

Луч-Энергия (д)

8:1

09.08.2014

Андре Виллаш-Боаш

Торпедо (д)

8:1

24.10.2022

Сергей Семак

Сочи (д)

7:0

13.05.2018

Роберто Манчини

СКА-Хабаровск (д)

6:0

14.03.2020

Сергей Семак

Урал (д)

7:1

26.09.2020

Сергей Семак

Уфа (д)

6:0

24.04.2021

Сергей Семак

Ротор (д)

6:0

24.10.2021

Сергей Семак

Спартак (д)

7:1

Счет 7:0 не фиксировался в высшем дивизионе 24 года, с тех пор как «Спартак» разгромил «Тюмень». Также по семи безответных мячей забивали «Локомотив» и «Ротор». Рекорд турнира делят «Сочи» и «Локо», побеждавшие с разницей в девять голов.

Самые крупные победы в истории чемпионата России

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Разность

19.06.2020

Сочи

Ростов (д)

10:1

+9

03.11.2000

Локомотив

Уралан (д)

9:0

+9

26.07.1994

Локомотив

Торпедо (д)

8:0

+8

11.09.2022

Зенит

Оренбург (д)

8:0

+8

05.10.2008

Зенит

Луч-Энергия (д)

8:1

+7

09.08.2014

Зенит

Торпедо (д)

8:1

+7

31.05.1994

Локомотив

Динамо-Газовик (д)

7:0

+7

09.05.1995

Ротор

Жемчужина (д)

7:0

+7

09.09.1998

Спартак

Тюмень (д)

7:0

+7

24.10.2022

Зенит

Сочи (д)

7:0

+7
РПЛ
ФК Зенит
6
2
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