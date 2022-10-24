«Зенит» впервые в истории победил со счетом 7:0

«Зенит» разгромил «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые впервые в истории выиграли матч чемпионата со счетом 7:0.

Крупнее «Зенит» побеждал только «Оренбург» чуть более месяца назад.

«+7» фиксировались также во встречах с «Луч-Энергией» в 2008-м и «Торпедо» в 2014-м. Однако в тех встречах соперникам удавалось по разу огорчить зенитовских вратарей.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата Тренер Соперник Счет 11.09.2022 Сергей Семак Оренбург (д) 8:0 05.10.2008 Дик Адвокат Луч-Энергия (д) 8:1 09.08.2014 Андре Виллаш-Боаш Торпедо (д) 8:1 24.10.2022 Сергей Семак Сочи (д) 7:0 13.05.2018 Роберто Манчини СКА-Хабаровск (д) 6:0 14.03.2020 Сергей Семак Урал (д) 7:1 26.09.2020 Сергей Семак Уфа (д) 6:0 24.04.2021 Сергей Семак Ротор (д) 6:0 24.10.2021 Сергей Семак Спартак (д) 7:1

Счет 7:0 не фиксировался в высшем дивизионе 24 года, с тех пор как «Спартак» разгромил «Тюмень». Также по семи безответных мячей забивали «Локомотив» и «Ротор». Рекорд турнира делят «Сочи» и «Локо», побеждавшие с разницей в девять голов.

Самые крупные победы в истории чемпионата России