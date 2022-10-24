«Зенит» впервые в истории победил со счетом 7:0

Сегодня, 22:17
«Зенит» разгромил «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ.
Сине-бело-голубые впервые в истории выиграли матч чемпионата со счетом 7:0.
Крупнее «Зенит» побеждал только «Оренбург» чуть более месяца назад.
«+7» фиксировались также во встречах с «Луч-Энергией» в 2008-м и «Торпедо» в 2014-м. Однако в тех встречах соперникам удавалось по разу огорчить зенитовских вратарей.
Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
11.09.2022
|
Сергей Семак
|
Оренбург (д)
|
8:0
|
05.10.2008
|
Дик Адвокат
|
Луч-Энергия (д)
|
8:1
|
09.08.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Торпедо (д)
|
8:1
|
24.10.2022
|
Сергей Семак
|
Сочи (д)
|
7:0
|
13.05.2018
|
Роберто Манчини
|
СКА-Хабаровск (д)
|
6:0
|
14.03.2020
|
Сергей Семак
|
Урал (д)
|
7:1
|
26.09.2020
|
Сергей Семак
|
Уфа (д)
|
6:0
|
24.04.2021
|
Сергей Семак
|
Ротор (д)
|
6:0
|
24.10.2021
|
Сергей Семак
|
Спартак (д)
|
7:1
Счет 7:0 не фиксировался в высшем дивизионе 24 года, с тех пор как «Спартак» разгромил «Тюмень». Также по семи безответных мячей забивали «Локомотив» и «Ротор». Рекорд турнира делят «Сочи» и «Локо», побеждавшие с разницей в девять голов.
Самые крупные победы в истории чемпионата России
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Разность
|
19.06.2020
|
Сочи
|
Ростов (д)
|
10:1
|
+9
|
03.11.2000
|
Локомотив
|
Уралан (д)
|
9:0
|
+9
|
26.07.1994
|
Локомотив
|
Торпедо (д)
|
8:0
|
+8
|
11.09.2022
|
Зенит
|
Оренбург (д)
|
8:0
|
+8
|
05.10.2008
|
Зенит
|
Луч-Энергия (д)
|
8:1
|
+7
|
09.08.2014
|
Зенит
|
Торпедо (д)
|
8:1
|
+7
|
31.05.1994
|
Локомотив
|
Динамо-Газовик (д)
|
7:0
|
+7
|
09.05.1995
|
Ротор
|
Жемчужина (д)
|
7:0
|
+7
|
09.09.1998
|
Спартак
|
Тюмень (д)
|
7:0
|
+7
|
24.10.2022
|
Зенит
|
Сочи (д)
|
7:0
|
+7