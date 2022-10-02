«Зенит» выиграл 15 домашних матчей подряд

Сегодня, 18:37
В 2022 году «Зенит» провел 16 домашних матчей и выиграл 15 из них.
Единственная неудача пришлась на самое начало года. В феврале увезти победу с «Газпром Арены» получилось у «Бетиса».
После этого сине-бело-голубые 12 раз добились успеха в чемпионате, дважды — в Кубке и один раз в Суперкубке России.
Домашние матчи «Зенита» в 2022 году
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
17.02.2022
|
Лига Европы
|
Бетис
|
2:3
|
Дзюба, Малком — Г.Родригес, Виллиан Жозе, Гуардадо
|
28.02.2022
|
Чемпионат
|
Рубин
|
3:2
|
Юри Алберто, Сутормин, И.Сергеев — Лисакович-2
|
03.03.2022
|
Кубок
|
КАМАЗ
|
6:0
|
Мостовой-2, Юри Алберто-2, Ерохин, Дзюба
|
07.03.2022
|
Чемпионат
|
Уфа
|
2:0
|
Круговой, Малком
|
19.03.2022
|
Чемпионат
|
Арсенал
|
3:0
|
Малком-2, Юри Алберто
|
16.04.2022
|
Чемпионат
|
Урал
|
3:1
|
Клаудиньо, Юри Алберто, Дзюба — Железнов
|
30.04.2022
|
Чемпионат
|
Локомотив
|
3:1
|
И.Сергеев, Малком, Мостовой — Керк
|
07.05.2022
|
Чемпионат
|
Химки
|
1:0
|
И.Сергеев
|
09.07.2022
|
Суперкубок
|
Спартак
|
4:0
|
И.Сергеев, Малком, Вендел, Клаудиньо
|
22.07.2022
|
Чемпионат
|
Крылья Советов
|
3:0
|
Мостовой-2, Кузяев
|
30.07.2022
|
Чемпионат
|
Локомотив
|
5:0
|
И.Сергеев-2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев
|
13.08.2022
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
2:1
|
Малком, Мантуан — Чалов
|
21.08.2022
|
Чемпионат
|
Торпедо
|
2:0
|
И.Сергеев, Малком
|
31.08.2022
|
Кубок
|
Факел
|
2:0
|
Кассьерра-2
|
11.09.2022
|
Чемпионат
|
Оренбург
|
8:0
|
Вендел-3, Малком-2, И.Сергеев, Кузяев, Павловец, в свои ворота
|
02.10.2022
|
Чемпионат
|
Ростов
|
3:1
|
Малком, Вендел, Кузяев — Комличенко
Итого: +15=0-1, мячи 52-9.