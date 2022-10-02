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Сегодня, 18:37

«Зенит» выиграл 15 домашних матчей подряд

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Вендел.
Фото ФК «Зенит»

В 2022 году «Зенит» провел 16 домашних матчей и выиграл 15 из них.

Единственная неудача пришлась на самое начало года. В феврале увезти победу с «Газпром Арены» получилось у «Бетиса».

После этого сине-бело-голубые 12 раз добились успеха в чемпионате, дважды — в Кубке и один раз в Суперкубке России.

Домашние матчи «Зенита» в 2022 году

Дата

Турнир

Матч

Счет

Голы

17.02.2022

Лига Европы

Бетис

2:3

Дзюба, Малком — Г.Родригес, Виллиан Жозе, Гуардадо

28.02.2022

Чемпионат

Рубин

3:2

Юри Алберто, Сутормин, И.Сергеев — Лисакович-2

03.03.2022

Кубок

КАМАЗ

6:0

Мостовой-2, Юри Алберто-2, Ерохин, Дзюба

07.03.2022

Чемпионат

Уфа

2:0

Круговой, Малком

19.03.2022

Чемпионат

Арсенал

3:0

Малком-2, Юри Алберто

16.04.2022

Чемпионат

Урал

3:1

Клаудиньо, Юри Алберто, Дзюба — Железнов

30.04.2022

Чемпионат

Локомотив

3:1

И.Сергеев, Малком, Мостовой — Керк

07.05.2022

Чемпионат

Химки

1:0

И.Сергеев

09.07.2022

Суперкубок

Спартак

4:0

И.Сергеев, Малком, Вендел, Клаудиньо

22.07.2022

Чемпионат

Крылья Советов

3:0

Мостовой-2, Кузяев

30.07.2022

Чемпионат

Локомотив

5:0

И.Сергеев-2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев

13.08.2022

Чемпионат

ЦСКА

2:1

Малком, Мантуан — Чалов

21.08.2022

Чемпионат

Торпедо

2:0

И.Сергеев, Малком

31.08.2022

Кубок

Факел

2:0

Кассьерра-2

11.09.2022

Чемпионат

Оренбург

8:0

Вендел-3, Малком-2, И.Сергеев, Кузяев, Павловец, в свои ворота

02.10.2022

Чемпионат

Ростов

3:1

Малком, Вендел, Кузяев — Комличенко

Итого: +15=0-1, мячи 52-9.

РПЛ
ФК Зенит
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