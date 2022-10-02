«Зенит» выиграл 15 домашних матчей подряд

В 2022 году «Зенит» провел 16 домашних матчей и выиграл 15 из них.

Единственная неудача пришлась на самое начало года. В феврале увезти победу с «Газпром Арены» получилось у «Бетиса».

После этого сине-бело-голубые 12 раз добились успеха в чемпионате, дважды — в Кубке и один раз в Суперкубке России.

Домашние матчи «Зенита» в 2022 году

Дата Турнир Матч Счет Голы 17.02.2022 Лига Европы Бетис 2:3 Дзюба, Малком — Г.Родригес, Виллиан Жозе, Гуардадо 28.02.2022 Чемпионат Рубин 3:2 Юри Алберто, Сутормин, И.Сергеев — Лисакович-2 03.03.2022 Кубок КАМАЗ 6:0 Мостовой-2, Юри Алберто-2, Ерохин, Дзюба 07.03.2022 Чемпионат Уфа 2:0 Круговой, Малком 19.03.2022 Чемпионат Арсенал 3:0 Малком-2, Юри Алберто 16.04.2022 Чемпионат Урал 3:1 Клаудиньо, Юри Алберто, Дзюба — Железнов 30.04.2022 Чемпионат Локомотив 3:1 И.Сергеев, Малком, Мостовой — Керк 07.05.2022 Чемпионат Химки 1:0 И.Сергеев 09.07.2022 Суперкубок Спартак 4:0 И.Сергеев, Малком, Вендел, Клаудиньо 22.07.2022 Чемпионат Крылья Советов 3:0 Мостовой-2, Кузяев 30.07.2022 Чемпионат Локомотив 5:0 И.Сергеев-2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев 13.08.2022 Чемпионат ЦСКА 2:1 Малком, Мантуан — Чалов 21.08.2022 Чемпионат Торпедо 2:0 И.Сергеев, Малком 31.08.2022 Кубок Факел 2:0 Кассьерра-2 11.09.2022 Чемпионат Оренбург 8:0 Вендел-3, Малком-2, И.Сергеев, Кузяев, Павловец, в свои ворота 02.10.2022 Чемпионат Ростов 3:1 Малком, Вендел, Кузяев — Комличенко

Итого: +15=0-1, мячи 52-9.