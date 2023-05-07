«Зенит» выиграл пятый чемпионат подряд. Лучшая серия была только у «Спартака» Романцева

«Зенит», обыграв на «Газпром Арене» «Спартак» (3:2), в пятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата.

Победная серия команды Сергея Семака — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет.

В советской истории лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах к ряду.

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