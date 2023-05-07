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Сегодня, 20:10

«Зенит» выиграл пятый чемпионат подряд. Лучшая серия была только у «Спартака» Романцева

Кирилл Бурдаков
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«Зенит», обыграв на «Газпром Арене» «Спартак» (3:2), в пятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата.

Победная серия команды Сергея Семака — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет.

В советской истории лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах к ряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России

Команда

Тренер

Годы побед

Серия побед

Спартак

Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001)

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

6

Зенит

Сергей Семак

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

5

ЦДКА

Борис Аркадьев

1946, 1947, 1948

3

Динамо К

Виктор Маслов

1966, 1967, 1968

3

Спартак

Олег Романцев

1992, 1993, 1994

3

Спартак

Константин Квашнин (1938), Петр Попов (1939)

1938, 1939

2

Динамо

Борис Аркадьев (1940), Михаил Якушин (1945)

1940, 1945

2

ЦДКА/ЦДСА

Борис Аркадьев

1950, 1951

2

Спартак

Василий Соколов

1952, 1953

2

Динамо К

Валерий Лобановский, Олег Базилевич

1974, 1975

2

Динамо К

Валерий Лобановский

1980, 1981

2

Динамо К

Валерий Лобановский

1985, 1986

2

ЦСКА

Валерий Газзаев

2005, 2006

2

Рубин

Курбан Бердыев

2008, 2009

2

Зенит

Лучано Спаллетти

2010, 2011/12

2

ЦСКА

Леонид Слуцкий

2012/13, 2013/14

2
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
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