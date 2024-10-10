Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:51

«Зенит» выиграл спор у «Барселоны» по делу Малкома

Сергей Разин
корреспондент
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Зенит» в Спортивном арбитражном суде (CAS) выиграл спор у испанской «Барселоны» по делу о форварде Малкома, сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

«В своем исковом заявлении в CAS испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход в групповой этап Лиги чемпионов при условии, что бразильский игрок сыграет определенное количество матчей РПЛ. При этом ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку «Зенит» был отстранены от игр в еврокубках», — говорится в сообщении.

В ноябре 2023-го сообщалось, что ФИФА отклонила иск каталонцев к «Зениту», в котором испанцы требовали 450 тысяч евро. Отмечалось, что сумма была прописана в соглашении клубов при переходе бразильца в качестве бонуса за попадание в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

Летом этого года Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». В этом сезоне бразилец провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Барселона
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя