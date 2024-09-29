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Сегодня, 23:03

«Зенит» выразил поддержку пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» опубликовал пост со словами поддержки пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае.

«29 сентября в станице Старокорсунская произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба «Виктор», возвращавшиеся с выездного матча в Краснодаре. Футбольный клуб «Зенит» выражает поддержку пострадавшим болельщикам», — написала пресс-служба клуба в Telegram-канале.

По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств.

В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет.

Автобус с&nbsp;болельщиками&nbsp;ГК &laquo;Виктор&raquo; сгорел после ДТП на&nbsp;Кубани. Страшное ДТП с участием фанатов гандбольного «Виктора» в Краснодарском крае. Погиб водитель грузовика

Источник: https://t.me/fczenit/21727
ФК Зенит

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