«Зенит» выразил поддержку пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае

«Зенит» опубликовал пост со словами поддержки пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае.

«29 сентября в станице Старокорсунская произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба «Виктор», возвращавшиеся с выездного матча в Краснодаре. Футбольный клуб «Зенит» выражает поддержку пострадавшим болельщикам», — написала пресс-служба клуба в Telegram-канале.

По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств.

В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет.