«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Шклярова

Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение в связи со смертью артиста балета и премьера Мариинского театра Владимира Шклярова.

Артист был болельщиком команды из Санкт-Петербурга.

«Владимир Шкляров был частым гостем «Газпром Арены», всегда искренне поддерживал петербуржцев, был другом игроков и тренеров «Зенита». Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким артиста», — говорится в сообщении.

Шкляров ушел из жизни в ночь с 15 на 16 ноября. Ему было 39 лет.