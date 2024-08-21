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Сегодня, 13:08

«Зенит» выставит воссозданный Кубок СССР 1944 года в Большом зале филармонии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» совместно с Санкт-Петербургской академической филармонией имени Д. Д. Шостаковича отпразднует 80-летие завоевание Кубка СССР.

Мероприятие состоится 27 августа. Сине-бело-голубые выставят воссозданный Кубок СССР 1944 года, ставший первым трофеем в истории клуба.

Также на празднике будет представлен фотопроект «Год легендарных побед», прозвучит фрагмент Симфонии № 7 — «Ленинградской» — Дмитрия Шостаковича, а в конце для гостей мероприятия будет показана трансляция кубкового матча «Акрон» — «Зенит» в Большом зале филармонии.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
ФК Зенит
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