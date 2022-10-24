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Сегодня, 19:57

«Зенит» занял четвертое место среди всех клубов мира по просмотрам в Тик-Ток за сентябрь

Алина Савинова
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«Зенит» вошел в пятерку самых популярных клубов мира по просмотрам в социальной сети Тик-Ток. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта клуба со ссылкой на Deportes&Finanzas.

Сине-бело-голубые со 133 миллионами просмотров заняли четвертое место в рейтинге. Лидером стал мадридский «Реал», собрав 188 миллионов просмотров. На втором месте расположилась «Барселона» (161 миллион), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (143 миллионов). В топ-5 также вошел туринский «Ювентус» (77,1 миллионов).

В августе клуб из Санкт-Петербурга был на втором месте среди всех клубов мира по просмотрам в Тик-Ток.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-24-zenit-zanyal-chetvertoe-mesto-sredi-futbolnykh-klubov-mira-po-chislu-prosmotrov-v-tiktoke-po-itogam-.htm
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