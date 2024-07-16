Источник: «Зенит» заплатит 23 миллиона евро за полузащитника «Торино» Илича

«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, российский клуб заплатит за 23-летнего серба 23 миллиона евро. Футболист подпишет контракт, который будет действовать до конца июня 2029 года.

13 июля сообщалось, что после покупки Илича «Зенит» расстанется с бразильским полузащитником Венделом.

Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.