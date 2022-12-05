«Зенит» запросил полный текст решения КДК РФС по дисквалификации трех футболистов

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» об обращении «Зенита» в дисциплинарный комитет с просьбой предоставить полный текст решения по дисквалификации трех игроков после матча Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пен.).

«Зенит» обратился в КДК РФС с запросом о предоставлении полного текста решения органа. У нас есть две недели на это. По регламенту «Зенит» сможет подать апелляционную жалобу после получения полного текста решения", — сказал Григорьянц «СЭ».

27 ноября в Санкт-Петербурге во время матча групповой стадии Кубка Пути РПЛ между футболистами красно-белых и сине-бело-голубых произошла массовая драка. По ее итогам главный судья встречи Владимир Москалев принял решение удалить шестерых игроков: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

1 декабря КДК РФС дисквалифицировал Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на шесть матчей Кубка.