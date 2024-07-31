Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:05

«Зенит» запустил сезонную кампанию-2024/25

Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

«Зенит» запустил сезонную кампанию-2024/25.

В ней чемпионы России сделали акцент на свои традиционные сине-бело-голубые цвета.

«Новый сезон — всегда чистый лист, и его историю каждый стремится написать собственными красками. Мы никому не уступали это право в последние годы, не собираемся и сейчас — в сезон столетия «Зенита». Все в наших цветах», — говорится в сообщении на официальном сайте невского клуба.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 после 2 туров с 6 очками. Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом РПЛ в шести предыдущих сезонах.

4
0
Читайте также
Американка Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Сборная Франции по баскетболу обыграла японцев в матче на Олимпиаде
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Израильский полузащитник Глейзер: «Нравится играть в «Пари НН» и жить в Нижнем Новгороде. Здесь прекрасные люди»

Источник: «Зенит» отклонил последние предложения «Галатасарая» по Венделу