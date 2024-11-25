«Зенит» завершил месяц борьбы с кибербуллингом

Сегодня, 17:30
Второй год подряд «Зенит» присоединяется ко Всероссийскому социальному проекту VK по борьбе с кибербуллингом, который традиционно проходит в ноябре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Результаты исследования VK показали, что 33 процентов пользователей — каждый третий — становились жертвами травли в сети. Кампания призвана защитить от ненависти и объединить всех, для кого насилие в любой его форме — недопустимо.
25 ноября состоялась премьера специального выпуска проекта «Каждый третий», герои которого обсуждают, что такое кибербуллинг и как с ним бороться. Зенитовцы Александр Соболев и Михаил Кержаков, легенда клуба Владислав Радимов и давний болельщик сине-бело-голубых Антон Лиссов присоединились к ведущим проекта — клиническому психологу Олесе Васильевой и Николаю Маратканову, чтобы порассуждать, как проявляется кибербуллинг в футбольной среде и как от него уберечь себя и окружающих.
Ранее, 2 ноября, «Зенит» посвятил матч против махачкалинского «Динамо» социальной акции по борьбе с кибербуллингом. На «Газпром Арене» открылась специальная образовательная площадка проекта — фотозона с информационными карточками об экологичном общении и сетевом этикете. Игроки, обеих команд вышли на поле в сопровождении детей с белыми сердцами в руках, которые являются символом акции, а диктор стадиона призвал болельщиков помогать тем, кто столкнулся с травлей в интернете и за его пределами.
«Зенит» говорит #неткибербуллингу и призывает помогать тем, кто с ним сталкивается. Пусть интернет станет площадкой для безопасного и комфортного общения. Каждый третий — это слишком масштабная проблема, чтобы не обращать на нее внимания.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)