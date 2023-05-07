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Сегодня, 20:14

«Зенит» подобрался к «Спартаку». До повторения рекорда России — одно чемпионство

Кирилл Бурдаков
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Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Спартак» (3:2), в пятый раз подряд завоевали золотые медали.

Это чемпионство стало для «Зенита» девятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы занимают второе место с минимальным отставанием от «Спартака», который завоевывал титул десять раз. Также чемпионами становились ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» и «Спартак-Алания». (Кирилл Бурдаков)

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Спартак

1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17

10

Зенит

2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

9

ЦСКА

2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16

6

Локомотив

2002, 2004, 2017/18

3

Рубин

2008, 2009

2

Спартак-Алания

1995

1
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
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