«Зенит» подобрался к «Спартаку». До повторения рекорда России — одно чемпионство

Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Спартак» (3:2), в пятый раз подряд завоевали золотые медали.

Это чемпионство стало для «Зенита» девятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы занимают второе место с минимальным отставанием от «Спартака», который завоевывал титул десять раз. Также чемпионами становились ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» и «Спартак-Алания». (Кирилл Бурдаков)

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