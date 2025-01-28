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Сегодня, 17:10

Зейтуллаев считает,что Илич усилит «Спартак»

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Торино» Ильяс Зейтуллаев рассказал о трансфере игрока туринцев Ивана Илича в «Спартак».

«Илич — неплохой игрок для Серии А. Он усилит «Спартак». И «Зенит» он тоже мог бы усилить. Хотя я тоже прекрасно понимаю, что это сильные клубы. Так что он хороший футболист, который сможет помочь российским клубам в решении их задач», — сказал Зейтуллаев Metaratings.ru.

В текущем сезоне Илич сыграл за «Торино» 12 матчей и забил один гол.

Стоимость сербского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
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