Зейтуллаев считает,что Илич усилит «Спартак»

Сегодня, 17:10
Бывший полузащитник «Торино» Ильяс Зейтуллаев рассказал о трансфере игрока туринцев Ивана Илича в «Спартак».
«Илич — неплохой игрок для Серии А. Он усилит «Спартак». И «Зенит» он тоже мог бы усилить. Хотя я тоже прекрасно понимаю, что это сильные клубы. Так что он хороший футболист, который сможет помочь российским клубам в решении их задач», — сказал Зейтуллаев Metaratings.ru.
В текущем сезоне Илич сыграл за «Торино» 12 матчей и забил один гол.
Стоимость сербского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.