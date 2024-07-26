Сестра Мандрыкина: «Фотографию на памятник Веня выбирал сам»

Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, что фото на надгробный памятник брат выбрал сам.

— Бывало за последний год, что вдруг захотелось пересмотреть матчи брата?

— Я футбол вообще не смотрю.

— Хотя бы нарезку именно его игровых моментов?

— Нет. Я и фотографии не листаю. Единственное, перебирала все, когда нужен был снимок для памятника. Мы вместе смотрели, искали нужную.

— С мамой?

— С Веней!

— Он выбирал себе фотографию для памятника?!

— Ну да. Сам и выбрал ту, которую установим. Веня держит Кубок УЕФА. Есть и другой вариант — с мячом. Тоже ему нравилась. Все будет по его желанию! Я удивилась — вроде кажется, что футболисты в центре внимания, да? А нормальных снимков нет! Придется работать с художником, чтобы из этих фотографий что-то сконструировал в рост. Они обрезанные. Но получится здорово, я уверена.

— Значит, Вениамин сам захотел все это обсудить?

— Да. Многие мои друзья недоумевают, когда об этом рассказываю. А я считаю, каждый человек должен знать, как его похоронят. Жизнь прекрасна! Но ты оставь распоряжения, что делать в случае смерти. Чтобы у людей потом голова не болела.

— Задолго до смерти Вени сидели, обсуждали варианты?

— Да. Это было неоднократно обговорено. Все подобрано. Вот что будет написано на памятнике, решу сама.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.