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Сестра Мандрыкина: «Веня твердил: «В больницу не поеду. Я там сразу умру». Так и получилось»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Вениамин Мандрыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала об обстоятельствах смерти брата.

— Мы с мамой понимали, что когда-то это произойдет — а все равно неожиданно...

— Для вас, врача, тоже неожиданно?

— Думали, вывезем. Как обычно случалось. Хотя было уже очень тяжело. Пролежни, инфекция, почечная недостаточность. Они же боли не чувствуют — такие инвалиды-то! Вот в этом его счастье. Сколько сердце выдержало — столько и выдержало.

— Мы бывали у Вени. Пришли раз, через два года снова. Выглядел неплохо. Казалось, сможет пролежать так лет сорок.

— У лежачих почки сдают. Болезнь это предполагает. Я разговаривала с патологоанатомом, который проводил вскрытие. Взглянул на меня: «Ну что вы хотите? Он и так у вас слишком долго пролежал!» Все-таки уход был хороший.

— 12 лет — это много?

— Считается — много... Вене стало плохо, приехала скорая. Говорят: «Будем увозить». А он категорически отказывался от госпитализации!

— Боялся?

— Твердил: «В больницу не поеду. Я там сразу умру». Так и получилось. У нас этих отказов от госпитализации столько накопилось! Но в тот день удалось убедить.

— Каким образом?

— Говорю: «Вот сейчас у тебя вариантов нет». Понятно, что никто его не оставил бы просто лежать. Везли-то в предынфарктном состоянии.

— Инфаркт случился уже в больнице?

— Как я понимаю, по дороге. Инфаркт — дело такое. Лучше не транспортировать. Это все усугубляет. Но тут одно наложилось на другое. Никто не виноват.

— Умер на ваших глазах?

— Нет, в больнице. Как мне потом рассказывал врач, закатили в приемное отделение — и сразу же клиническая смерть. Откачать уже не сумели.

— Где вы были в этот момент?

— Дома. Его везла реанимационная бригада. Меня в машину не взяли. Это было в 10 утра. Мы с мамой остались, сидели как на иголках. Через два часа звонок из приемного отделения: «Вениамин умер». Я вскрикнула, выругалась. Мама посмотрела на меня и все поняла.

Вениамин Мандрыкин и&nbsp;его сестра Жанна. «В последний год Веня говорил: «Я очень устал. Хочу умереть». Пронзительное интервью сестры Мандрыкина

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.

Вениамин Мандрыкин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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