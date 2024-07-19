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Сегодня, 21:50

Жара не угрожает проведению матча «Ростова» и ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о проведении матча 1-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

— Днем на солнце жарковато, в тени — нормально. Но такого, что на улицу не выйти — нет. По нагрузкам можно давать паузу, чтобы защититься от перегревов. Неделю назад был в Москве — стояли такие же 36 градусов. В Краснодаре, Воронеже, Волгограде все примерно так же. Летом на юге в России жарко, это не сюрприз.

— В этом плане, наверное, было бы логичнее сделать первый тур в Москве, а в ноябре провести матч в Ростове.

— Было много версий календарей. Звучит логичнее сейчас сыграть в Москве, а в ноябре — в Ростове. Но там же не только от нас зависит, а от множества факторов. По-моему, на начальном этапе было порядка 60 вариантов календаря, а идеальный составить невозможно. Выбирали с наименьшими потерями, чтобы для всех минимизировать дискомфорт. Перенос матчей тянет за собой сразу несколько выездных матчей и отсутствие команды в летний период. Знаю, что этот календарь все равно поддержало большинство клубов, — сказал РЫскин «СЭ».

В четверг, 19 июля, жара в Ростове-на-Дону побила рекорды более чем за 70 лет, температура воздуха в тени достигла 38,1 градуса. Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 20 июля в Ростове-на-Дону и начнется в 20.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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