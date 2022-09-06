Бувач: «Болельщики и эксперты в России не понаслышке знают о сильных качествах Норманна»

6 сентября, 19:42
Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высоко оценил качества полузащитника Матиаса Норманна, перешедшего в команду на правах аренды из «Ростова».
«Болельщики и эксперты в России не понаслышке знают о сильных качествах Норманна. Мы уверены, что он поможет нам стабильнее действовать в обороне и быстрее играть в атаке», — приводит слова Бувача сайт «Динамо».
Соглашение об аренде футболиста подписано сроком на один год.
Прошлый сезон 26-летний опорный хавбек провел в АПЛ, где в 23 матчах за «Норвич Сити» забил 1 гол и сделал 2 ассиста.