Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

6 сентября, 19:42

Бувач: «Болельщики и эксперты в России не понаслышке знают о сильных качествах Норманна»

Иван Шитик
Корреспондент

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высоко оценил качества полузащитника Матиаса Норманна, перешедшего в команду на правах аренды из «Ростова».

«Болельщики и эксперты в России не понаслышке знают о сильных качествах Норманна. Мы уверены, что он поможет нам стабильнее действовать в обороне и быстрее играть в атаке», — приводит слова Бувача сайт «Динамо».

Соглашение об аренде футболиста подписано сроком на один год.

Прошлый сезон 26-летний опорный хавбек провел в АПЛ, где в 23 матчах за «Норвич Сити» забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-uvereny-cto-matias-pomozet-nam-stabilnee-igrat-v-oborone-i-bystree-v-atake
Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Петржела: «Я бы поставил миллион евро на победу «Зенита» в РПЛ — ставка выиграет»

Тарханов: «Если новый тренер придет и вытащит «Факел», отставка Василенко будет оправдана»