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Бувач: «Уверен, что Личка и его штаб сделают так, что игроки «Динамо» будут прогрессировать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач верит в успех команды под руководством нового главного тренера Марцела Лички.

«Личка — тренер, чья философия игры совпадает с нашей. У Марцела есть и хорошие футбольные знания, и дух победителя: мы уверены, что благодаря этому у команды будут правильный настрой и мотивация. Личка отлично знает российскую лигу, ему не нужно время на адаптацию. А что самое важное, я уверен: Личка и его штаб сделают так, что наши игроки будут прогрессировать», — приводит слова Бувача пресс-служба клуба.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Марцел Личка. Личка возглавил «Динамо». При нем точно станет лучше

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
Марцел Личка
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