Петрович: «Спартак» — это огромный клуб, они как «Реал», но «Зенит» — лучший в России уже долгое время»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович считает, что «Зенит» является самым популярным российским клубом в мире.

«Спартак» — это огромный клуб, они как «Реал», но «Зенит» — лучший в России уже долгое время. Кто из них популярнее в мире? В последние 10 лет в «Зенит» приезжали большие игроки, во всех новостях было только «Зенит», «Зенит», «Зенит». В мире про них говорили намного больше, чем про «Спартак», их тренировал Адвокат, они брали Лигу Европы, играли в Лиге чемпионов.

Сейчас самый популярный российский клуб в мире — это «Зенит». Если вы спросите разных людей по всему миру, 8 из 10 точно назовут «Зенит», но они не так пристально следят за российским футболом. Я же слежу много лет, я знаю, каким был «Спартак» и какой сейчас «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Петровича.