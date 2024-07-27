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Сегодня, 00:57

Желько Петрович: «Джикия никому не нужен в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший ассистент Гуса Хиддинка в «Анжи» Желько Петрович объяснил, почему защитник Георгий Джикия не востребован российскими клубами.

«Джикия никому не нужен в России. Возможно, он хочет слишком большую зарплату, но наступает момент, когда нужно играть не за деньги, а из-за любви к футболу», — цитирует «РБ Спорт» Петровича.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. 1 июля защитник стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с красно-белыми.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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