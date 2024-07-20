Петрович: «Дзюба старый, ему будет сложно найти клуб»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович усомнился в том, что нападающий Артем Дзюба сможет найти себе клуб.

«Дзюба уже старый. Если он сможет помочь каким-то клубам в России и сам чувствует, что способен поиграть еще, отлично, но в его возрасте это будет уже сложно. А найти клуб за пределами страны будет почти невозможно. Он высокий и тяжеловесный, ему уже сложно отрабатывать при оборонительных действиях», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

Ранее 35-летний форвард отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем.

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив» и стал свободным агентом. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года.