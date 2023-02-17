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Сегодня, 11:44

Желько Петрович уверен, что Дзюба многое даст «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Анжи», сборных Сербии, Ирака Желько Петрович заявил, что «Локомотив» не прогадал с трансфером Артема Дзюбы.

«Дзюба сможет помочь «Локомотиву». Он знает турнир, все команды, всех футболистов. 34 года — это нормальный возраст, ему же не 40. Если ты в форме, если тренировался должным образом, это точно не должно стать проблемой. Думаю, он многое даст клубу. В последние годы у «Локо» не все было в порядке, так что это отличный для них вариант. Артем в любом случае забьет свои пять или шесть голов. Удивительно, что клуб с таким бюджетом, такими традициями борется за выживание. Просто не понимаю, как такое может происходить. Поэтому и сменили все руководство. Но чтобы все реорганизовать, подобрать отличный состав, выработать новую стратегию, нужен год и на следующий сезон уже можно рассчитывать на попадание в первую шестерку, семерку. Но не надо ждать, что через год «Локомотив» станет чемпионом, так не бывает. Обогнать «Зенит», «Спартак», ЦСКА очень непросто», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhel-ko-petrovich-dzyuba-dast-mnogoe-lokomotivu-emu-zhe-ne-40-let/
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