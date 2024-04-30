Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:45

Петрович: «Янсен не приедет в Россию, это невозможно»

Telegram Дзен

Бывший ассистент Гуса Хиддинка в «Анжи» Желько Петрович заявил, что переезд экс-наставника АЗ Паскаля Янсена в Россию невозможен.

«Паскаль Янсен никогда не приедет в Россию при нынешней ситуации. Это просто невозможно. Ни один голландец сейчас не поедет в Россию, у них недостаточно большие яйца для этого, потому что на родине начнется настоящий прессинг», — заявил Петрович «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах.

Источник: РБ Спорт
Паскаль Янсен
0
Читайте также
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России
Овечкин отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
У «Краснодара» украли лидерство, а «Сочи», «Урал» и «Оренбург» уже не спасти
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агентство Роши: «Ничего конкретного по контракту с ЦСКА нет»

Гафин: «У «Динамо» есть проблемы в матчах с командами из второй восьмерки»