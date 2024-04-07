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Сегодня, 06:40

Желудков рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Балтикой»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков оценил предстоящий матч 23-го тура РПЛ против «Балтики».

— Жду только победу «Зенита». Про состав Семак уже все сказал: про травму Мостового и про Педро. Место Педро в составе и от него зависит. Главное, чтобы звездочку не поймал, все-таки 18 лет, молодой пацан. Он по сути во взрослом футболе ещё и не играл, по юношам только.

— «Зенит» в этом сезоне чередует хорошие матчи со слабыми. Как вам кажется, может ли после победы над «Спартаком» что-то пойти не по плану против команды из зоны вылета?

— Всякое может быть. Тем более, с «Балтикой» уже трижды играли в этом сезоне, с ними тяжело, а один матч на кубок в гостях проиграли. Мне непонятно, почему «Балтика» так низко. Они хорошо в прессинг играют, у них неплохие скорости. «Зениту» уже нельзя ошибаться, и если две игры зацепит, то появится уверенность. У «Зенита» к тому же длинная скамейка, есть возможность для экспериментов. Так что, думаю, что должны выиграть, деваться некуда уже, — сказал Желудков Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Балтика» состоится 7 апреля на «Газпром Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/yurii-zheludkov-zenit-dolzhen-vyigrat-u-baltiki-350913/
Сергей Семак
ФК Балтика
ФК Зенит
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