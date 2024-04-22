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Сегодня, 20:45

Желудков уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков назвал тур, после которого может решиться чемпионство в РПЛ.

«Я думаю, что все решится в 26-м туре, когда «Зенит» сыграет с «Динамо», а «Краснодар» с «Крыльями Советов». Если для «быков» все закончится неудачно, то на этом чемпионская гонка закончится. У «Балтики» на неделе «Краснодар», который, скорее всего, выиграет, как и «Зенит» у «Рубина»», — сказал Желудков Metaratings.ru.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах. Вторым идет «Краснодар» (46), а третьим — «Динамо» (41). «Оренбург» располагается на 12-й строчке (26).

Источник: https://metaratings.ru/news/zheludkov-ne-somnevayus-chto-zenit-vyigraet-shestoi-titul-v-etom-godu-356038/
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