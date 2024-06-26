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Сегодня, 17:20

Жемалетдинов договорился с ЦСКА, контракт должен быть подписан в ближайшее время

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Рифат Жемалетдинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», находящийся в статусе свободного агента полузащитник Рифат Жемалетдинов достиг принципиальной договоренности с ЦСКА. Сторонам осталось согласовать последние детали контракта.

Жемалетдинов уже встретился с новым главным тренером армейцев Марко Николичем и обсудил его роль в команде. Ожидается, что о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жемалетдинов близок к переходу в армейский клуб.

В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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