Жемалетдинов договорился с ЦСКА, контракт должен быть подписан в ближайшее время

Как стало известно «СЭ», находящийся в статусе свободного агента полузащитник Рифат Жемалетдинов достиг принципиальной договоренности с ЦСКА. Сторонам осталось согласовать последние детали контракта.

Жемалетдинов уже встретился с новым главным тренером армейцев Марко Николичем и обсудил его роль в команде. Ожидается, что о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жемалетдинов близок к переходу в армейский клуб.

В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.