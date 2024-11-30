Жемалетдинов не считает, что ЦСКА находится в кризисе

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился мнением о ничьей с «Рубином» (2:2) в матче 17-го тура РПЛ.

— Можно ли сказать, что результат первого тайма несправедлив?

— Не забиваешь ты, забивают тебе. Если бы забили свои моменты, то было бы как в игре на Кубок, когда 3:0 выиграли. Будем работать, стараться. Хотим повторить ту историю, которая была у Николича с «Локомотивом». 11 игр — 11 побед.

— Можно ли сказать, что ЦСКА в кризисе?

— Наверное, нет. В чемпионате немного не получается, но в Кубке хорошая серия. Будем стараться перенести это на чемпионат.

ЦСКА набрал 28 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

(Александр Абустин)