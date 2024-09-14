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Жемалетдинов: «Если Батраков будет также продолжать, то уедет в Европу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов, ранее выступавший за «Локомотив», оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Очень рад за Батракова, он молодец. Надеюсь, если он будет также продолжать, то уедет в Европу и будет показывать такие же результаты, — сказал Жемалетдинов.

Батраков оформил дубль в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:2) и вышел на первое место в РПЛ по системе «гол+пас», обойдя нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. В 8-ми матча чемпионата России он забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.

Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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