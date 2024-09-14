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Жемалетдинов: «Это самый слабый «Зенит», с которым я играл. Мы полностью контролировали игру»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов оценил уровень игры «Зенита» после матча 8-го тура РПЛ (0:1).

— Это самый сильный «Зенит», против которого ты играл?

— Это самый слабый. Мы полностью контролировали игру. Я сравниваю и с другими матчами против них.

— Но при этом они не проигрывают.

— В этом и мы виноваты. У нас были моменты. Но есть правило: не забивать ты, забивают тебе.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Рифат Жемалетдинов
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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