Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:43

Жемалетдинов: «Футболисты «Зенита» всегда такими были. Падали от каждого касания»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов подвел итоги матча с «Зенитом» (0:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

— Как оценишь результат?

— В плане результата, конечно, отрицательно. Но я был доволен игрой, мы полностью переиграли «Зенит». Даже если смотреть на цифры.

— Есть вопросы к судейству?

— Наверное, у всех есть вопросы к судейству, кроме «Зенита». Но мы все все понимаем.

— А как тебе поведение игроков «Зенита»?

— А чему здесь удивляться? Они всегда такими были. Падали от каждого касания. Такое даже немного женский футбол. В то время, когда мы бьемся, они просто падают, а судья реагирует на это и свистит.

— Как на это правильно реагировать?

— Ты в игре, у тебя эмоции. Ты не можешь понимать. Это нормально так реагировать. Каждую игру так. Судьи знают, что «Зенит» так играет, футболисты падают, но они все равно свистят.

— Как тебе поведение Алипа?

— В эпизоде с Мойзесом было некрасиво.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Рифат Жемалетдинов
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
День программиста отметят 12 сентября
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя