Жемалетдинов: «Футболисты «Зенита» всегда такими были. Падали от каждого касания»

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов подвел итоги матча с «Зенитом» (0:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

— Как оценишь результат?

— В плане результата, конечно, отрицательно. Но я был доволен игрой, мы полностью переиграли «Зенит». Даже если смотреть на цифры.

— Есть вопросы к судейству?

— Наверное, у всех есть вопросы к судейству, кроме «Зенита». Но мы все все понимаем.

— А как тебе поведение игроков «Зенита»?

— А чему здесь удивляться? Они всегда такими были. Падали от каждого касания. Такое даже немного женский футбол. В то время, когда мы бьемся, они просто падают, а судья реагирует на это и свистит.

— Как на это правильно реагировать?

— Ты в игре, у тебя эмоции. Ты не можешь понимать. Это нормально так реагировать. Каждую игру так. Судьи знают, что «Зенит» так играет, футболисты падают, но они все равно свистят.

— Как тебе поведение Алипа?

— В эпизоде с Мойзесом было некрасиво.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.