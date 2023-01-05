Жемалетдинов поедет на сборы с «Локомотивом»

Агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев рассказал «СЭ», как проходит восстановление футболиста после травмы ахилла.

«У него в планах поездка с командой на сборы. Теперь в «Локомотиве» не будет разделения. При Галактионове все травмированные восстанавливаются и находятся с командой в тренировочное время. Если раньше травмированный футболист занимался индивидуально и время его процедур могло не совпадать с занятием команды, то сейчас все тренируются вместе», — сказал Шпинев «СЭ».

26-летний Жемалетдинов травмировался на летних сборах «Локомотива» в 2022 году. В сезоне-2022/23 он еще ни разу не появлялся на поле.

«Локомотив» выйдет из отпуска 10 января. Команда пройдет медосмотр, а на следующий день отправится на сборы в ОАЭ.