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Сегодня, 11:28

Жемалетдинов присоединился к ЦСКА на сборе команды

Сергей Разин
корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о том, кто из игроков присоединился к тренировочным сборам команды.

«Сегодня в Новогорске к команде присоединились Аббос Файзуллаев, Адольфо Гайч, а также Рифат Жемалетдинов, находящийся в статусе свободного агента. Данный статус позволяет как клубу, так и Рифату не терять важное для тренировочного процесса время сборов и начать совместную работу, не дожидаясь завершения переговоров», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний россиянин достиг принципиальной договоренности о подписании контракта с ЦСКА.

В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1533
Рифат Жемалетдинов
ФК ЦСКА (Москва)
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