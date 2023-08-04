Жемалетдинов: «Нацеливаемся только на верх таблицы и будем делать для этого все возможное»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, что задача команды — первое место.

«С Казанью ничья была такая, что, можно сказать, отскочили. Но все равно играли на победу: немного не получилось — первый матч сезона. Но с каждой игрой будем стараться играть на победу и тянуться наверх в таблице. Нас настраивают на каждую игру, как на победную. Поэтому будем работать, чтобы терять как можно меньше очков. Наша задача — только первое место. Нацеливаемся только на верх таблицы и будем делать для этого все возможное», — цитируют «Известия» Жемалетдинова.

В первых двух турах РПЛ «Локомотив» набрал 4 очка, сыграв вничью с «Рубином» и обыграв «Факел».