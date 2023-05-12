Жемалетдинов рассказал, когда осознал реальные шансы играть за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал, когда он понял, что у него есть шанс пробиться в московский клуб.

— Наверное, когда я первый раз попал в молодежку, да и в Академии в последние годы, потому что до этого я не был основным игроком. Лет с семи я всегда был запасным, потом меня отправили в 1996 год. Я не занимал какие-то ведущие позиции. Либо выходил на замену, либо вообще не выходил. Потом у меня произошел щелчок в голове, и я резко пошел по уровню вверх. Попал в молодежку, потом мы выиграли со сборной России U-17 чемпионат Европы. Это, конечно, такие эмоции... Желаю всем пережить что-то подобное, — цитирует Жемалетдинова пресс-служба железнодорожников.

В этом сезоне 26-летний футболист провел за «Локомотив» 8 матчей и отдал 2 голевые передачи. На его счету 9 игр и 1 гол за сборную России.