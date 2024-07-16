Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:01

Жена Давилы препятствует возвращению чилийца в расположение ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», Виктор Давила до сих пор не вернулся в расположение ЦСКА после выступления на Кубке Америки. Причина заключается в нежелании жены 26-летнего нападающего лететь сейчас в Россию из-за вопросов безопасности.

Ранее директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что игрок должен был вернуться в расположение клуба в конце предыдущей недели.

«Виктор по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч с «Ростовом» он пропустит», — сказал Брейдо «СЭ».

Давила выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В прошлом сезоне за клуб он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
37
21
Читайте также
Ямаль стал рекордсменом Евро-2024 и получил сравнение с Месси
Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
В ЦСКА сообщили, что Давила пропустит игру с «Ростовом»
Metaratings: «Спартак» может приобрести вратаря Николая Заболотного
Защитник солигорского «Шахтера» Баранок перешел в «Акрон»
Игроки ЦСКА Келлвен и Мендес сменили игровые номера
«Зенит» изучает возможность покупки форварда «Милана» Йовича
«Факел» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Экс-игрок «Динамо» Дьяков рассказал, чего ждет от нового сезона РПЛ

В ЦСКА сообщили, что Давила пропустит игру с «Ростовом»