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Сегодня, 12:10

Жена Семака — об отношениях с супругом: «Он доминирует, я подчиняюсь»

Алина Савинова
Сергей Семак со своей супругой Анной.
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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала своим подписчикам, в чем заключается секрет их долгих отношений с супругом. Пара состоит в браке с 2008 года.

«После 20 лет совместной жизни перестали ссориться. Он доминирует, я подчиняюсь, со всем соглашаюсь — вот и весь секрет. Главное правило взаимодействия с патриархальным мужем — не идти против его воли, если, конечно, муж при памяти и в здравом уме», — написала она в своих соцсетях.

Семак с 2018 года является главным тренером «Зенита». Под руководством 48-летнего специалиста сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок России и пять раз — Суперкубок страны.

Ранее в своей карьере Семак возглавлял «Уфу» и входил в тренерский штаб сборной России по футболу.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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